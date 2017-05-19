Летом в Зауралье откроются 416 оздоровительных лагерей

Публикации за 19.05.17

Этим летом в Курганской области будут работать 416 детских оздоровительных лагерей, 25 из которых – загородные. В ходе проверок сотрудники МЧС зафиксировали нарушения пожарной безопасности на 10 объектах, сообщают в пресс-службе регионального кабмина.

Пор данным источникам, среди замечаний – отсутствие сигналов, которые напрямую поступаю в пожарную часть, а также нерасчищенная от сухой травы, мусора и валежника территория. До конца мая все недочеты в лагерях обязаны устранить.

Как было отмечено за заседании соответствующей комиссии, эти объекты будут держать на контроле.

Кроме того, был поднят вопрос организации отдыха зауральцев на воде. Сейчас формируется реестр безопасных и открытых для купания пляжей. Заявки на открытие муниципальных пляжей должны быть поданы до 1 июня, когда в Зауралье стартуте купальных сезон.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 19.05.17

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