Работодателей Зауралья заставили выплатить долги по зарплате перед 11,5 тысячами сотрудников

Публикации за 19.05.17

В 2016 году благодаря работе ГУ по труду и занятости населения Курганской области, муниципальных органов власти, силовых структур и других ведомств 37 организаций погасили задолженность по заработной плате перед 11 тысячами 477 работниками. Общая сумма выплаченных средств составила 236 млн. рублей. Об этом говорилось на заседании региональной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Как сообщил начальник ГУ по труду и занятости населения Игорь Ксенофонтов, в ведомстве действует горячая линия по вопросам нарушения трудового законодательства. В 2016 году на горячую линию Главного управления обратились 355 человек, в 2017 году – 69 человек. Кроме того, в Управлении следят за соблюдением трудового законодательства в организациях Курганской области.

«При проведении специалистами Главного управления по труду и занятости населения экспертизы коллективных договоров, представленных на регистрацию в 2016 году, выявлено 4985 нарушений трудового законодательства. В 2017 году 1182 нарушения. Организациям дается месячный срок для устранения замечаний. Все нарушения устранены в полном объеме», – отметил Ксенофонтов.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 19.05.17

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