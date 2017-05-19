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Курган

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Публикации за 19.05.17

В Кургане блокаднику отказали в праве на квартиру

В Кургане блокаднику отказали в праве на квартиру

В Кургане прокуратура провела проверку по факту отказа городской администрацией в принятии ветерана Великой Отечественной войны, награжденного знаком «Житель блокадного Ленинграда» на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении. Выяснилось, что оснований для отказа не было.

Как показала проверка, в июне 2016 года Постановлением администрации города 78-летнему жителю блокадного Ленинграда было отказано в принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилом помещении в связи с тем, что не истек 5-летний срок с даты отчуждения принадлежащего ему жилья.

Вместе с тем, в судебном заседании прокурор доказал факт нуждаемости ветерана Великой Отечественной войны в улучшении жилищных условий, поскольку в силу возраста и состояния здоровья он вынужден был переехать из Республики Казахстан в Курган к месту жительства дочери. Более того, жилое помещение в котором он проживал ранее, находилось в неудовлетворительном состоянии и вырученные денежные средства от его реализации не позволили ему приобрести жилье в Кургане.

Суд, согласившись с позицией надзорного ведомства, удовлетворил исковые требования в полном объеме и признал Постановление администрации незаконным. В итоге муниципалитет обязали принять 78-летнего ветерана Великой Отечественной войны на жилищный учет.

В настоящее время житель блокадного Ленинграда поставлен на учет и будет обеспечен жильем в рамках реализации Указа Президента РФ, добавляют в пресс-службе прокуратуры области.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 19.05.17

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