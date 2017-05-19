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Курган

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Публикации за 19.05.17

Зауральские судебные приставы напомнят родителям о существовании детей

Зауральские судебные приставы напомнят родителям о существовании детей

15 мая в Курганской области стартовала традиционная акция «Судебные приставы – детям», которая продлится до 1 июня 2017 года. Весь этот период судебные приставы будут еще тщательней работать с горе-родителями, которые не желают добровольно выплачивать алименты на содержание своих детей.

Как сообщают в пресс-службе УФССП региона, главная цель акции – побудить должников к оплате, добиться того, чтобы они вспомнили о своих брошенных детях.

В рамках акции приставы организуют рейды по адресам проживания неплательщиков, привлекая для участия широкую общественность: журналистов, представителей общественных организаций, священнослужителей, а также сотрудников органов опеки и попечительства. Безработных должников судебные приставы направляют в центры занятости для трудоустройства, а злостно уклоняющихся от выплаты алиментов граждан привлекают к уголовной ответственности.

Добавим, что на сегодняшний день в отношении зауральцев, невыполняющих обязательства перед собственными детьми, судебными приставами возбуждено 404 уголовных дела, 5.432 должника ограничены в праве выезда за пределы страны, арестовано имущество 386 граждан, в отношении 1329 должников действует ограничение на пользование специальным правом. Еще 382 должника по алиментам находятся в розыске.

Добавим, что всего в УФССП России по Курганской области в списке должников по алиментным обязательствам числятся более 7, 5 тысяч человек.

Курган, Марианна Шведова

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