NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Курган

■■■■■■■■■

,

Публикации за 22.05.17

В Кургане усилят контроль за городскими газовыми сетями

В Кургане усилят контроль за городскими газовыми сетями

Одной из центральных тем аппаратного совещания, которое провёл глава Кургана Сергей Руденко, стал вопрос безопасности жителей города в быту. Он был поднят неслучайно: 16 мая в жилом доме в Волгограде произошел взрыв бытового газа, в результате которого обрушился целый подъезд, погибли люди. Причина – проведение несанкционированных работ в полуподвальном помещении здания одной из компаний, когда при незаконной врезке коммуникаций был поврежден газопровод.

Как подчеркнул Сергей Руденко, в Кургане нужно усилить контроль за городскими газовыми сетями и за подключением любых объектов к коммунальным сетям, проведением всех необходимых процедур согласования там, где это потребуется. Он отметил, что особое внимание нужно уделить вопросам техники безопасности.

«Цена такой безответственности высока – зачастую за нее приходится платить жизнью: своей и ни в чем не повинных соседей. Поэтому, чтобы избежать возможных трагедий, нужно соблюдать элементарные правила безопасности при пользовании газом в быту», – добавил он.

Как отмечают в пресс-службе муниципалитета, проявлять бдительность нужно и жителям города. В случае появления запаха газа, источник которого неизвестен, необходимо немедленно обращаться в аварийную газовую службу по номерам «04», «104».

Кроме того, в ходе заседания было принято решение вернуться к вопросу обеспечения безопасности жителей города и исправности газового оборудования в многоквартирных домах. На следующем совещании будет заслушана информация генерального директора АО «Газпром газораспределение Курган» Олега Попова о том, как проводится техобслуживание газовых приборов в домах и квартирах потребителей, и какие меры по профилактике взрывов бытового газа принимаются сегодня на территории областного центра.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 19.05.17

В Кургане блокаднику отказали в праве на квартиру. / Работодателей Зауралья заставили выплатить долги по зарплате перед 11,5 тысячами сотрудников. / Летом в Зауралье откроются 416 оздоровительных лагерей.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter