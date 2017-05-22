В Кургане усилят контроль за городскими газовыми сетями

Публикации за 22.05.17

Одной из центральных тем аппаратного совещания, которое провёл глава Кургана Сергей Руденко, стал вопрос безопасности жителей города в быту. Он был поднят неслучайно: 16 мая в жилом доме в Волгограде произошел взрыв бытового газа, в результате которого обрушился целый подъезд, погибли люди. Причина – проведение несанкционированных работ в полуподвальном помещении здания одной из компаний, когда при незаконной врезке коммуникаций был поврежден газопровод.

Как подчеркнул Сергей Руденко, в Кургане нужно усилить контроль за городскими газовыми сетями и за подключением любых объектов к коммунальным сетям, проведением всех необходимых процедур согласования там, где это потребуется. Он отметил, что особое внимание нужно уделить вопросам техники безопасности.

«Цена такой безответственности высока – зачастую за нее приходится платить жизнью: своей и ни в чем не повинных соседей. Поэтому, чтобы избежать возможных трагедий, нужно соблюдать элементарные правила безопасности при пользовании газом в быту», – добавил он.

Как отмечают в пресс-службе муниципалитета, проявлять бдительность нужно и жителям города. В случае появления запаха газа, источник которого неизвестен, необходимо немедленно обращаться в аварийную газовую службу по номерам «04», «104».

Кроме того, в ходе заседания было принято решение вернуться к вопросу обеспечения безопасности жителей города и исправности газового оборудования в многоквартирных домах. На следующем совещании будет заслушана информация генерального директора АО «Газпром газораспределение Курган» Олега Попова о том, как проводится техобслуживание газовых приборов в домах и квартирах потребителей, и какие меры по профилактике взрывов бытового газа принимаются сегодня на территории областного центра.

Курган, Марианна Шведова

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