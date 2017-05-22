Курган присоединится к единому дню велопарадов

Публикации за 22.05.17

27 мая Курган присоединится к всеросийскому единому дню велопарадов. В областном центре это мероприятие пройдет уже в четвертый раз. Как сообщают в пресс-службе муниципалитета, с каждым годом число участников парада увеличивается, горожане приезжают с друзьями, детьми, целыми семьями.

На этот раз маршрут пробега пройдёт по улицам Гоголя, Пушкина, Карельцева и завершился у эстрады ЦПКиО. Здесь для участников приготовлена праздничная программа.

Отметим, что предложение ввести единый день велопарадов было озвучено на селекторном совещании Министерства транспорта РФ в сентябре 2015 года.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 22.05.17

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