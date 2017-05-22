В Зауралье активизировались клещи

Публикации за 22.05.17

С начала сезона активности клещей на территории Курганской области от укусов пострадали 998 человек, в том числе 324 ребенка. Таковы данные на четверг прошлой недели, за выходные число пострадавших увеличилось. В Управлении Роспотребнадзора отмечают, что укусы зарегистрированы во всех районах области.

Как показали проведенные исследования кровососов (всего 303 единицы), выявляются носители вируса клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза, моноцитарного эрлихиоза человека и гранулоцитарного анаплазмоза.

Отметим, что с начала эпидсезона привиты против клещевого вирусного энцефалита в Курганской области 36390 человек, в том числе 16662 ребенка. Проводится акарицидная обработка территорий скверов, парков, загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха, частного сектора. Всего обработано 213,6 га, в том числе за счет средств областного бюджета обработаны 18,24га мест массового посещения населением.

В случае обнаружения присосавшегося клеща нужно обращаться за медицинской помощью и проведением экстренной профилактики инфекций, передающихся клещами необходимо как можно раньше (не позднее 4 дня после укуса).

Исследование клещей проводится по адресу: г. Курган, ул. М. Горького, 170, с понедельника по четверг с 08.30 до 17.00, в пятницу с 08.30 до 16.00 обед с 12.00 до 12.45, тел.: 24-11-59, 24-07-95, 24-11-54.

Исследование клещей по субботам проводится с 10.00 до 13.00 по адресу: ул. Станционная, 62а, тел.: 23-42-80.

Курган, Марианна Шведова

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