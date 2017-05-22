NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Курган

■■■■■■■■■

,

Публикации за 22.05.17

Курганцы жалуются на агрессивный маркетинг

Курганцы жалуются на агрессивный маркетинг

Жители Кургана и области обращаются в региональное Управление Роспотребнадзора с жалобами на агрессивный маркетинг, связанный с продажей системы водоочистки и её установкой. Число таких обращений с начала года – более десяти, пять человек написали официальные жалобы.

Как рассказывают жители, продавцы фильтров для воды в дневное время ходят по квартирам и предлагают купить систему водоочистки.

Как правило, они проникают в квартиры пожилых людей и, пользуясь их правовой неграмотностью, не давая возможности посоветоваться с молодыми родственниками, навязывают продажу и установку системы водоочистки. Если у пенсионеров не хватает денег для полной оплаты товара, то предлагают занять у соседей или снять недостающую сумму в банке. Монтаж системы водоочистки происходит сразу после оформления покупки.

Позднее, после советов родственников, знакомых и соседей покупатели осознают, что фильтры доочистки воды им не нужен, так как они пользуются питьевой водой, подаваемой централизованной системой водоснабжения. Кроме того, цена на фильтр сильно завышена.

Однако, после установки фильтра покупатели уже не могут вернуть или обменять товар, так как уже считается бывшим в употреблении.

Кроме того, цены на системы водоочистки не подлежат государственному регулированию и устанавливаются продавцом самостоятельно, исходя из конъюнктуры рынка.

Таким образом, если у покупателя нет претензий к качеству товара, и он подписал договор добровольно, то у него не возникает права на возврат товара продавцу. Поделать здесь ничего нельзя: граждане должны осознавать, что расторгнуть такой договор по причине ненадобности или дороговизны товара станет затруднительно.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 22.05.17

В Зауралье активизировались клещи. / Курган присоединится к единому дню велопарадов. / В Кургане усилят контроль за городскими газовыми сетями.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter