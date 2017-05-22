Курганцы жалуются на агрессивный маркетинг

Публикации за 22.05.17

Жители Кургана и области обращаются в региональное Управление Роспотребнадзора с жалобами на агрессивный маркетинг, связанный с продажей системы водоочистки и её установкой. Число таких обращений с начала года – более десяти, пять человек написали официальные жалобы.

Как рассказывают жители, продавцы фильтров для воды в дневное время ходят по квартирам и предлагают купить систему водоочистки.

Как правило, они проникают в квартиры пожилых людей и, пользуясь их правовой неграмотностью, не давая возможности посоветоваться с молодыми родственниками, навязывают продажу и установку системы водоочистки. Если у пенсионеров не хватает денег для полной оплаты товара, то предлагают занять у соседей или снять недостающую сумму в банке. Монтаж системы водоочистки происходит сразу после оформления покупки.

Позднее, после советов родственников, знакомых и соседей покупатели осознают, что фильтры доочистки воды им не нужен, так как они пользуются питьевой водой, подаваемой централизованной системой водоснабжения. Кроме того, цена на фильтр сильно завышена.

Однако, после установки фильтра покупатели уже не могут вернуть или обменять товар, так как уже считается бывшим в употреблении.

Кроме того, цены на системы водоочистки не подлежат государственному регулированию и устанавливаются продавцом самостоятельно, исходя из конъюнктуры рынка.

Таким образом, если у покупателя нет претензий к качеству товара, и он подписал договор добровольно, то у него не возникает права на возврат товара продавцу. Поделать здесь ничего нельзя: граждане должны осознавать, что расторгнуть такой договор по причине ненадобности или дороговизны товара станет затруднительно.

Курган, Марианна Шведова

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