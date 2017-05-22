На оздоровление зауральских детей потратят более 243 млн рублей

Публикации за 22.05.17

В этом году за счет областного бюджета планируется оздоровить более 56 тысяч зауральских детей. Летом свое здоровье поправят 38 тысяч юных зауральцев. На эти цели в рамках региональной государственной программы будет выделено более 243,6 млн рублей. Об этом сегодня сообщила губернатору директор департамента образования и науки Наталья Бобкова.

По ее словам, чтобы получить путевку, родителям необходимо обратиться за направлением к участковому педиатру. Можно приобрести путевку и самостоятельно, а затем получить через департамент образования и науки компенсацию в размере 75% ее стоимости, если ребенок отдыхал в лагере на территории Зауралья.

Ожидается, что этим летом для зауральских школьников будет проведено 20 профильных смен, запланированы мероприятия по занятости детей по месту жительства, с привлечением домов детского творчества, спортивных школ, библиотек, центров занятости для организации трудовых отрядов. Особое внимание уделено организации занятости и оздоровления несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних.

Выслушав доклад, губернатор Зауралья Алексей Кокорин поручил Бобковой уУделить особое внимание обеспечению безопасности детей во время подготовки и проведения летней оздоровительной кампании.

«Надо предпринять все для того, чтобы летний детский отдых прошел на высоком организационном уровне. Самое главное – чтобы была обеспечена безопасность детей, потому что дети – наша основа», – подчеркнул губернатор. Он также поручил профинансировать мероприятия летней оздоровительной кампании в полном объеме.

Добавим, что в период летних каникул в Зауралье планируют открыть 416 оздоровительных учреждений. Сейчас продолжаются их проверки надзорными органами, областной и муниципальными межведомственными комиссиями по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, устраняются выявленные замечания, проводится обучение руководителей лагерей, медицинских специалистов и вожатых. Старт летней оздоровительной кампании в Зауралье намечен с 28 мая по 10 июня. Общая готовность учреждений, по данным на 16 мая, составляет 91%.

Курган, Марианна Шведова

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