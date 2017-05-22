В Зауралье участились ДТП с участием мотоциклистов / Один из них в розыске

Публикации за 22.05.17

За минувшие выходные на территории города Кургана и дорогах области зарегистрировано 97 ДТП. Из них в девяти дорожно-транспортных происшествиях 15 участников движения получили травмы различной степени тяжести. Участились ДТП с участием мотоциклистов.

Одно из них произошло вечером 19 мая на улице Птицекомбината в Шадринске. Неустановленный водитель, управляя мотоциклом, совершил наезд на мальчика-велосипедистом. 12-летий ребенок, двигаясь на велосипеде по дороге общего пользования, начал пересекать проезжую часть справа налево по ходу движения мотоцикла в непосредственной близости от него. В итоге ребенок был сбит и доставлен в медучреждение. После ДТП водитель мотоцикла покинул место происшествия, ведется его розыск. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Спустя сутки на улице Первомайская в Шадринске 16-летний подросток, не имея водительского удостоверения, на мопеде врезался в стоящий автомобиль ВАЗ-21110. В результате ДТП водитель мопеда получил травмы и был доставлен в травмпункт.

21 мая в час ночи на 135 км автодороги деревня Просеково – село Ошурково, пьяный 17-летний житель Варгашинского района, не имея водительского удостоверения, управлял мотоциклом ИЖ. В какой-то момент подросток не справился с управлением, врезался в защитные ограждения, в результате чего мотоцикл опрокинулся. Мотоциклист был госпитализирован в ГБУ «Варгашинская ЦРБ».

Обстоятельства и причины всех ДТП устанавливаются.

Добавим, что, по данным УМВД России по Курганской области, в период с 19 по 21 мая на территории региона сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 2476 нарушений Правил дорожного движения. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержано 47 водителей. Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений вынесено 1358 постановлений о привлечении водителей к административной ответственности.

Курган. Другие новости 22.05.17

На оздоровление зауральских детей потратят более 243 млн рублей. / Курганцы жалуются на агрессивный маркетинг. / В Зауралье активизировались клещи. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»