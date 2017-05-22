В Зауралье разыскивают виновника ДТП с четырьмя пострадавшими

Публикации за 22.05.17

Курган, Май 22 (Новый День, Марианна Шведова) – В Кургане полицейские ищут водителя автомобиля, ставшего виновником ДТП, в результате которого пострадали четыре человека. Авария произошла 20 мая в 20 часов 55 минут на 13 км автомобильной дороги «Курган-Половинное-Воскресенское» на территории Кетовского района.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Курганской области, неустановленный водитель, управляя автомобилем «Джели Емгранд», ехал со стороны Кургана в направлении села Половинное. В какой-то момент он не справился с управлением, допустил занос автомобиля, выехал на левую по ходу движения обочину, где наехал на пешеходов – двух мужчин 1987 и 1972 годов рождения.

После этого автомобиль вернулся на проезжую часть дороги и выехал на встречку, где столкнулся с мотоциклом «Хонда» под управлением мужчины 1966 года рождения. От удара мотоцикл врезался в автомобиль «Дэу Нексия» под управлением девушки 1999 года рождения. Автомобиль «Джели» с места происшествия скрылся.

В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения и были доставлены во вторую городскую больницу Кургана. Водитель мотоцикла и его пассажирка 1975 года рождения, оба жители Кургана, получили телесные повреждения и с места ДТП были доставлены в травмпункт Кургана.

В настоящее время автомобиль «Джели» найден и поставлен на стоянку, ведется розыск водителя транспортного средства. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Курган. Другие новости 22.05.17

В Зауралье участились ДТП с участием мотоциклистов. Один из них в розыске. / На оздоровление зауральских детей потратят более 243 млн рублей. / Курганцы жалуются на агрессивный маркетинг. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»