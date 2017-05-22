40-летний зауралец украл у родной бабушки всю пенсию

Публикации за 22.05.17

Курган, Май 22 (Новый День, Марианна Шведова) – В Курганской области в суд направлено уголовное дело по факту ограбления 88-летней женщины. Обвиняемым проходит родной внук потерпевшей.

Как сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры, следствием было установлено, что в марте 2017 года в дневное время, пьяный обвиняемый, зная, что его бабушка получит пенсию, пришел к ней в гости. Увидев в руках старушки деньги (13 000 рублей), он попросил ее дать ему денег в долг, чтобы он мог купить спиртное. Однако бабушка отказала 40-летнему внуку, что разозлило мужчину. Он просто вырвал у старушки деньги из рук и скрылся.

После задержания злоумышленник дал признательные показания, раскаялся в содеянном, возместил потерпевшей ущерб в полном объеме.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Шадринский районный суд для рассмотрения по существу.

В соответствии с действующим уголовным законодательством за совершение указанного преступления судом может быть назначена мера наказания в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Курган. Другие новости 22.05.17

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