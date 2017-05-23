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Курган

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Публикации за 23.05.17

В Зауралье вынесли приговор организаторам незаконной миграции

В Зауралье вынесли приговор организаторам незаконной миграции

Курган, Май 23 (Новый День, Марианна Шведова) – В Мокроусово суд вынес обвинительный приговор двум гражданам РФ и одному гражданину Республики Узбекистан за совершение организации незаконной миграции в составе организованной группы. Действуя совместно, они создали канал для переправки мигрантов на территорию страны в обход пункта пропуска через границу.

Как было доказано в суде, группа действовала с декабря 2015 года до февраля 2016 года. За денежное вознаграждение указанные лица организовали незаконный въезд на территорию Российской Федерации, минуя прохождение пограничного контроля, пяти граждан республики Узбекистан. Однако, в результате проведенных сотрудниками УФСБ России по Курганской области оперативно-розыскных мероприятий, все они были задержаны.

Суд признал их виновными в совершении инкриминируемого преступления и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев, 3 лет 5 месяцев и 2 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 000 рублей.

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