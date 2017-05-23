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Курган

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Публикации за 23.05.17

В Зауралье запустили «горячую линию» для защиты интересов детей

В Зауралье запустили «горячую линию» для защиты интересов детей

С 22 мая по 5 июня 2017 года в Управлении Роспотребнадзора по Курганской области и Центре гигиены и эпидемиологии работает горячая линия, посвященная вопросам качества и безопасности детских товаров и детского отдыха.

Как поясняют в пресс-службе Управления Роспотребнадзора, по вопросам защиты прав потребителей нужно обращаться по телефону: 8(3522)46-18-62, по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия – по номерам: 8 (3522) 46-66-61. Вопросы можно задавать и по телефону 8-800-100-45-04 (бесплатно).

Также консультации можно получить по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, д.46, в рабочее время.

Кроме того, консультирование граждан проводит Консультационный центр для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области». Обращаться по телефону: г. Курган 24-08-03,24-08-01; г. Шадринск – 8(3525) 361896.

Горячая линия работает в будние дни, с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу с 8:30 до 16:15.

Кроме того, граждане могут лично обратиться за помощью в составлении претензий, исковых заявлений, жалоб и обращений на некачественную детскую продукцию.

Курган, Марианна Шведова

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