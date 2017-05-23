Молодые курганцы ограбили и раздели случайных прохожих

Публикации за 23.05.17

В Кургане полицейские задержали подозреваемых в совершении грабежа. Сообщение о ЧП поступило в дежурную часть полиции №5 городского УМВД ночью 20 мая.

Как рассказали обратившиеся молодые мужчины, на улице Володарского между ними и двумя ранее им незнакомыми мужчинами произошла ссора, в ходе которой злоумышленники открыто с применением насилия похитили у них два мобильных телефона, две пары кроссовок, две футболки и две спортивные куртки.

Полицейские выехали на поиски преступников. Вскоре группа лиц, подозреваемая в совершении этого преступления, была установлена. Через четыре часа злоумышленники были задержаны и доставлены в отдел полиции. Ими оказались 20-летние жители города, один из которых ранее судим за имущественные преступления.

В отношении молодых курганцев возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Отметим, что все похищенное было изъято. В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, в отношении другого – заключение под стражу.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 23.05.17

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