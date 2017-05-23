Жительница Зауралья перевозила более 100 граммов «синтетики»

Публикации за 23.05.17

В Шадринском районе полицейские изъяли более 100 граммов наркотического средства. Автомобиль ВАЗ-2112, в котором находились 38-летний водитель и 32-летняя пассажирка, оба – жители Шадринска, был остановлен ночью 19 мая в районе села Красная Нива.

В ходе осмотра автомобиля полицейские обнаружили и изъяли более 100 граммов синтетического наркотического средства, принадлежащего пассажирке. Наркотики были расфасованы в 33 полимерных пакетика, завёрнутых в фольгу.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

В пресс-службе УМВД региона отмечают, что на время следствия в отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 23.05.17

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