Глава Щучанского района Зауралья вступил в должность

Публикации за 23.05.17

Накануне, 22 мая, в Щучанском районе прошла церемония вступления в должность главы муниципального образования Петра Чикишева. На церемонии инаугурации побывал губернатор Зауралья Алексей Кокорин, который поставил перед руководителем района ряд первоочередных задач.

Напомним, в Щучанском районе выборы прошли по конкурсной системе. Всего на пост главы района претендовали четыре кандидата. 17 мая Петр Чикишев был избран большинством голосов, он занял пост главы района в третий раз.

Обращаясь к главе района, губернатор Алексей Кокорин подчеркнул:

«Вы обладаете огромным опытом, досконально знаете район, но нерешенных вопросов и проблем еще много. Первое, на мой взгляд, с чего нужно начать, – это консолидировать все силы на дальнейшее развитие Щучанского района. И главы муниципальных образований должны работать в одной команде, и депутаты сельских дум», – отметил он. Кокорин добавил также, что много нерешенных вопросов связано с коммунальными проблемами, но власти области готовы оказывать муниципальному образованию всяческое содействие.

Фото предоставлено пресс-службой губернатора Курганской области

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 23.05.17

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