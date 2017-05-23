NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Курган

■■■■■■■■■

,

Публикации за 23.05.17

Глава Щучанского района Зауралья вступил в должность

Глава Щучанского района Зауралья вступил в должность

Накануне, 22 мая, в Щучанском районе прошла церемония вступления в должность главы муниципального образования Петра Чикишева. На церемонии инаугурации побывал губернатор Зауралья Алексей Кокорин, который поставил перед руководителем района ряд первоочередных задач.

Напомним, в Щучанском районе выборы прошли по конкурсной системе. Всего на пост главы района претендовали четыре кандидата. 17 мая Петр Чикишев был избран большинством голосов, он занял пост главы района в третий раз.

Обращаясь к главе района, губернатор Алексей Кокорин подчеркнул:

«Вы обладаете огромным опытом, досконально знаете район, но нерешенных вопросов и проблем еще много. Первое, на мой взгляд, с чего нужно начать, – это консолидировать все силы на дальнейшее развитие Щучанского района. И главы муниципальных образований должны работать в одной команде, и депутаты сельских дум», – отметил он. Кокорин добавил также, что много нерешенных вопросов связано с коммунальными проблемами, но власти области готовы оказывать муниципальному образованию всяческое содействие.

Фото предоставлено пресс-службой губернатора Курганской области

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 23.05.17

В Зауралье вынесли приговор организаторам незаконной миграции. / 40-летний зауралец украл у родной бабушки всю пенсию. / В Зауралье разыскивают виновника ДТП с четырьмя пострадавшими.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter