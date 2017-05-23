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Курган

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Публикации за 23.05.17

Пять районов Зауралья вышли в лидеры по строительству жилья

Пять районов Зауралья вышли в лидеры по строительству жилья

За январь-апрель 2017 года в Курганской области было введено в эксплуатацию 66,7 тысяч квадратных метров жилья, что на 4% больше, чем было в первые четыре месяца прошлого года. Такую информацию накануне озвучил директор департамента строительства, государственной экспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Роман Ванюков.

Как было отмечено, за указанный период лидерами по строительству жилья в рамках развития программы развития жилищного строительства в 2017 году стали город Курган, Звериноголовский, Юргамышский Далматовский, Сафакулевский и Мокроусовский районы.

Кроме того, на инфраструктурное обустройство земельных участков для жилищного строительства семей, имеющих трех и более детей, из областного бюджета направлена субсидия в размере 18,5 млн. рублей в Далматовский район и Шадринск. В пресс-службе главы Зауралья отмечают, что эти средства пойдут на строительство газопровода и водопровода на предоставленных многодетным семьям земельных участках.

Курган, Марианна Шведова

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