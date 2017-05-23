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Курган

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Публикации за 23.05.17

Курганские выпускники готовятся к ЕГЭ и «последним звонкам»

Курганские выпускники готовятся к ЕГЭ и «последним звонкам»

«Последние звонки» во всех школах Кургана пройдут 25 мая. Они прозвенят для 2997 девятиклассников и для 1604 учащихся 11-х классов. Об этом сообщил директор департамента социальной политики Игорь Постовалов.

Как было отмечено в ходе совещания в горадминистрации, актуальной задачей для муниципальных властей остается подготовка образовательных организаций к государственным экзаменам, а также к летней оздоровительной кампании. По информации Игоря Постовалова, первые ОГЭ для 9 классов по иностранному языку, которые будут сдавать 235 человек, состоятся 26 и 27 мая. 29 мая ЕГЭ по информатике и географии будут сдавать выпускники 11-х классов (181 человек).

Что касается летнего отдыха детей, то в период каникул в Кургане на базе муниципальных образовательных организаций будут открыты 37 лагерей отдыха и досуга с дневным пребыванием детей. Ожидается, что тут отдохнут порядка трех тысяч детей.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 23.05.17

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