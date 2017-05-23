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Курган

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Публикации за 23.05.17

В Кургане открыли для движения Мало-Чаусовский мост

В Кургане открыли для движения Мало-Чаусовский мост

С сегодняшнего дня мост через Тобол в Малое Чаусово, движение по которому было запрещено во время паводка, вновь открылся для проезда. Об этом сообщают в пресс-службе муниципалитета.

Автобусы №№ 10, 42, 72, 307, 341, 342, 388 будут ходить по прежним маршрутам.

Добавим, что в настоящее время в городе уже приступили к летней ремонтной кампании дорог. Так, ямочные ремонты ведутся на улицах К. Мяготина и Станционной. Ведется обустройство тротуара на ул. Илизарова; проводятся текущие ремонты Мостостроителей и Климова. На прошлой неделе дорожники работали над нанесением разметки на шоссе имени Тюнина, на пешеходных переходах в «центральном квадрате», а также по ул. Гагарина, Карбышева и пр. Машиностроителей.

На этой неделе текущие ремонты дорог и работы по нанесению разметки в городе будут продолжены.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 23.05.17

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