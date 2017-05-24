300 курганских студентов дадут концерт на крыльце КВЦ

Публикации за 24.05.17

Сегодня в 13-00 на площадке возле Курганского областного культурно-выставочного центра хоровые коллективы Зауралья выступят с концертом. Так начнется празднование Дня славянской письменности и культуры.

Ожидается, что на импровизированной сцене соберутся около трехсот исполнителей – это студенты Курганского областного музыкального колледжа им. Д.Д. Шостаковича, учащиеся музыкальных школ города Кургана. Музыканты исполнят широко известные песни, в том числе и композиции из полюбившихся советских мультфильмов.

Кроме того, сообщают в пресс-службе регионального правительства, на праздничном концерте будут чествовать лучших первоклассников – лауреатов школьных литературных состязаний и конкурсов чтецов.

Сразу после концерта на втором этаже КВЦ пройдет церемония награждения лучших учеников и студентов детских школ искусств и колледжей. Стипендию Управления культуры Курганской области «Юные дарования Зауралья» получат 70 человек.

На первом этаже центра будет работать выставка-ярмарка народных художественных промыслов и ремесел, а также книжная экспозиция «Азбучные истины Кирилла и Мефодия».

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 23.05.17

Курганские выпускники готовятся к ЕГЭ и «последним звонкам». / Молодые курганцы ограбили и раздели случайных прохожих. / Пять районов Зауралья вышли в лидеры по строительству жилья. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»