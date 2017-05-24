Охрану «Последних звонков» в Зауралье обеспечат более 500 полицейских

Публикации за 24.05.17

Более 500 полицейских Зауралья обеспечат общественный порядок в дни проведения «Последних звонков». Они проходят на территории региона с сегодняшнего дня по 27 мая.

Всего из 353 общеобразовательных организаций Зауралья выпустятся более 11,5 тысяч выпускников, сообщают в пресс-службе регионального УМВД. Для охраны общественного порядка в эти дни будет задействовано более 500 сотрудников полиции.

Ожидается, что к местам проведения торжественных мероприятий и массового отдыха граждан будут приближены патрульно-постовые наряды полиции, кроме того, на время проведения торжественных мероприятий за каждой школой закрепят сотрудников из числа начальствующего состава органов внутренних дел.

В ведомстве отмечают: практика прошлых лет показывает, что подобные мероприятия в Курганской области проходят без происшествий.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 24.05.17

300 курганских студентов дадут концерт на крыльце КВЦ. / Курганские выпускники готовятся к ЕГЭ и «последним звонкам». / Молодые курганцы ограбили и раздели случайных прохожих. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»