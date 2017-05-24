В Зауралье разыскивают бесхозные и угнанные мотоциклы

Публикации за 24.05.17

С 23 по 26 мая на территории Курганской области проходит профилактическая операция «Мотоцикл». Цель – выявление угнанных, похищенных и бесхозных мототранспортных средств, а также пресечение нарушений Правил дорожного движения их водителями и предупреждение ДТП с участием мотоциклистов, скутеров и мокиков на дорогах Зауралья.

Как поясняют в пресс-службе УМВД России по Курганской области, количество правонарушений, совершаемых водителями мототранспорта, увеличивается с наступлением теплого времени года. Кроме того, многие водители мотоциклов управляют или владеют этим транспортом незаконно.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что мотоцикл является одним из наиболее опасных видов транспортных средств: у него нет подушек безопасности, а водитель не защищен кузововными деталями. Поэтому нужно помнить, что решающим условием благополучных поездок на мотоцикле является строгое соблюдение ПДД и уважительное отношение к другим участникам дорожного движения.

Курган, Марианна Шведова

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