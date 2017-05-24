Зауральские районы начали отдавать долги поставщикам энергоресурсов

Публикации за 24.05.17

Предприятия ЖКХ и муниципальные образования Курганской области погасили долги перед поставщиками тепло- и энергоресурсов на сумму более 86 млн рублей. Это произошло после проведенного в прокуратуре региона совещания межведомственной рабочей группы, сообщают в надзорном ведомстве.

Встреча прошла в апреле 2017 года. Ее темой стало принятие дополнительных мер, направленных на погашение задолженности предприятий жилищно-коммунальной сферы и муниципалитетов перед ресурсоснабжающими организациями. В его работе приняли участие руководители департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ, департамента госрегулирования цен и тарифов, ресурсоснабжающих организаций, а также директора теплоснабжающих предприятий и главы ряда муниципальных образований и межрайгорпрокуроры.

Во время заседания были заслушаны руководители органов местного самоуправления и предприятий-должников. Все они были предостережены о недопустимости нарушений закона в части оплаты за потребленные ресурсы. В результате в апреле-мае 2017 года были погашены долги за газ и электроэнергию в размере более 5 млн. рублей со стороны предприятий, а муниципальные образования перечислили на счета поставщиков ресурсов более 81,5 млн рублей.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 24.05.17

В Зауралье разыскивают бесхозные и угнанные мотоциклы. / Охрану «Последних звонков» в Зауралье обеспечат более 500 полицейских. / 300 курганских студентов дадут концерт на крыльце КВЦ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»