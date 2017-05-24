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Курган

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Публикации за 24.05.17

В Зауралье осудили братьев-наркоторговцев

В Зауралье осудили братьев-наркоторговцев

В Зауралье вступил в законную силу приговор Курганского городского суда в отношении двух братьев, которые приговорены к длительным срокам лишения свободы за незаконный сбыт наркотиков. Александр и Сергей Хлызовы признаны виновными по целому ряду наркопреступлений.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Курганской области, в суде было доказано, что в августе 2014 года Александр незаконно сбыл 0,404 грамма наркотического средства, выбросив из окна квартиры пачку из-под сигарет, где и хранился наркотик. Спустя несколько часов, получив на номер виртуального счета электронной платежной системы 1000 рублей, осужденный сбыл наркотик наркозависимому гражданину, поместив в «закладку» пакетик с наркотиком массой 1,599 грамма.

Уже на следующий день мужчина был задержан в магазине «Экватор». В кармане у него был обнаружен наркотик массой 16,34 грамма.

Через неделю, продолжая заниматься преступной деятельностью, Александр по предварительной договоренности с братом приобрел наркотическое средство массой 2.226 грамма. Мужчины расфасовали наркотики по пакетикам и вечернее время разместили по «закладкам». Однако довести свой преступный умысел до конца не смогли, так как были задержаны сотрудниками УФСКН России по Курганской области.

Суд признал их виновными в инкриминируемых преступлениях и назначил Хлызову Александру 16 лет 6 месяцев лишения свободы, Хлызову Сергею 10 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Не согласившись с вынесенным приговором, они его обжаловали. Суд апелляционной инстанции с доводами жалоб о несправедливом осуждении не согласился, оставил приговор без изменения, жалобу – без удовлетворения.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 24.05.17

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