Житель Свердловской области попал в ДТП под Курганом / Пострадали четыре человека

Публикации за 24.05.17

Накануне в Курганской области произошла авария, в которой пострадали четыре человека. ДТП случилось в 5-10 утра на 347 километре дороги Екатеринбург – Шадринск – Курган.

Как сообщают в УМВД России по Курганской области, водитель «Шевроле Клан», житель Свердловской области 1983 года рождения, двигался со стороны Кургана в сторону Екатеринбурга. В какой-то момент он не справился с управлением, машину выбросило в кювет, где она врезалась в деревья.

В результате аварии водитель и трое пассажиров получили тяжелые телесные повреждения. Они были госпитализированы во вторую городскую больницу Кургана. Четвертому пассажиру повезло больше, он с ушибом ноги доставлен в травмпункт.

Добавим, что всего за прошедшие сутки в Зауралье зарегистрировано 48 дорожно-транспортных происшествий. Сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 1849 нарушений Правил дорожного движения. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержано 19 водителей. Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений вынесено 1510 постановлений о привлечении водителей к административной ответственности.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 24.05.17

В Зауралье осудили братьев-наркоторговцев. / Зауральские районы начали отдавать долги поставщикам энергоресурсов. / В Зауралье разыскивают бесхозные и угнанные мотоциклы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»