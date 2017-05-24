NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Курган

■■■■■■■■■

,

Публикации за 24.05.17

Житель Свердловской области попал в ДТП под Курганом / Пострадали четыре человека

Житель Свердловской области попал в ДТП под Курганом Пострадали четыре человека

Накануне в Курганской области произошла авария, в которой пострадали четыре человека. ДТП случилось в 5-10 утра на 347 километре дороги Екатеринбург – Шадринск – Курган.

Как сообщают в УМВД России по Курганской области, водитель «Шевроле Клан», житель Свердловской области 1983 года рождения, двигался со стороны Кургана в сторону Екатеринбурга. В какой-то момент он не справился с управлением, машину выбросило в кювет, где она врезалась в деревья.

В результате аварии водитель и трое пассажиров получили тяжелые телесные повреждения. Они были госпитализированы во вторую городскую больницу Кургана. Четвертому пассажиру повезло больше, он с ушибом ноги доставлен в травмпункт.

Добавим, что всего за прошедшие сутки в Зауралье зарегистрировано 48 дорожно-транспортных происшествий. Сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 1849 нарушений Правил дорожного движения. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержано 19 водителей. Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений вынесено 1510 постановлений о привлечении водителей к административной ответственности.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 24.05.17

В Зауралье осудили братьев-наркоторговцев. / Зауральские районы начали отдавать долги поставщикам энергоресурсов. / В Зауралье разыскивают бесхозные и угнанные мотоциклы.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter