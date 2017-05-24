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Курган

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Публикации за 24.05.17

В Кургане введут временный запрет на продажу алкоголя

В Кургане введут временный запрет на продажу алкоголя

25 мая в Кургане будет запрещена продажа алкогольной продукции, в том числе пива. Это связано с тем, что в четверг в городе пройдут «Последние звонки» для выпускников. Соответствующее постановление уже подписал сити-менеджер Андрей Потапов.

Как пояснили корреспонденту NDNews, запрет будет действовать в течение всего дня, с 8.00 до 23.00. Продавать алкоголь нельзя будет во всех розничных магазинах, а также в организациях общепита, которые допускают вынос товара.

За исполнением постановления будет вестись контроль со стороны УМВД России по городу Кургану, добавляют в муниципалитете.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 24.05.17

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