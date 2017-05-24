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Курган

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Публикации за 24.05.17

Помощник министра здравоохранения РФ посетила зауральские больницы

Помощник министра здравоохранения РФ посетила зауральские больницы

Помощник Министра здравоохранения страны Ирина Андреева и начальник отдела по взаимодействию с общественными объединениями в сфере здравоохранения департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Олег Филиппов посетили ряд медицинских учреждений Зауралья. Рабочий визит длился два дня – 23 и 24 мая. Как пояснила Ирина Андреева, цель визита – оценка проделанной работы по улучшению качества оказания услуг в медорганизациях региона и оказание методической помощи этим учреждениям.

В числе посещенных объектов – детские и взрослые поликлиники в Кургана, в том числе Курганская поликлиника №1, больница скорой медицинской помощи, областная клиническая больница, областная детская больница им. Красного Креста, РНЦ ВТО им. Илизарова, а также пять центральных районных больниц.

Как отмечают в пресс-службе регионального кабмина, гости уделяли внимание оценке комфортности и доступности оказания услуг, в том числе для маломобильных граждан, времени ожидания, наличию информационных материалов для пациентов и другим аспектам.

Добавим, что в 2017 году процедуру независимой оценки качества оказания услуг проходят 57 учреждений здравоохранения Курганской области.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 24.05.17

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