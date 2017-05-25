В Курган едет Полпред и представитель администрации Президента

Публикации за 25.05.17

Сегодня в Кургане состоится семинар-совещание с участием представителя администрации Президента РФ и полномочного представителя Президента в УФО. Ожидается, что в рабочем заседании примут участие первые лица всех регионов округа.

Высокопоставленные гости прибудут в областной центр Зауралья уже в ближайшие минуты, передает корреспондент NDNews.

Ожидается, что на совещании обсудят сложившуюся практику и задачи органов исполнительной власти по реализации стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года. Встречу проведет заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов.

Курган, Марианна Шведова

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