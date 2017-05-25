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Курган

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Публикации за 25.05.17

В Курган едет Полпред и представитель администрации Президента

В Курган едет Полпред и представитель администрации Президента

Сегодня в Кургане состоится семинар-совещание с участием представителя администрации Президента РФ и полномочного представителя Президента в УФО. Ожидается, что в рабочем заседании примут участие первые лица всех регионов округа.

Высокопоставленные гости прибудут в областной центр Зауралья уже в ближайшие минуты, передает корреспондент NDNews.

Ожидается, что на совещании обсудят сложившуюся практику и задачи органов исполнительной власти по реализации стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года. Встречу проведет заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 24.05.17

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