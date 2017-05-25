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Курган

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Публикации за 25.05.17

Молодые зауральцы стали призерами национального чемпионата профмастерства

Молодые зауральцы стали призерами национального чемпионата профмастерства

Представители Курганской области получили награды Пятого национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который проходил на прошлой неделе в Краснодаре.

Честь Зауралья отстаивали три команды WorldSkills по компетенциям: «Обслуживание грузовой техники», «Электромонтаж», «Облицовка плиткой». Команда JuniorSkills представляла на чемпионате две компетенции: «Мобильная робототехника» и «Сетевое и системное администрирование».

Как отмечают в пресс-службе главы региона, чемпионат оказался самым масштабным и зрелищным в истории движения WorldSkills Russia: территория – 45 тысяч квадратных метров, 1300 конкурсантов по компетенциям WorldSkills и около 500 юниоров со всей России.

По итогам состязаний зауральцы Василина Слинкина и Максим Важенин заняли второе место в компетенции «Мобильная робототехника». Еще одну награду в копилку региона принес студент Курганского государственного колледжа Дмитрий Костин, он стал третьим в компетенции «Электромонтаж».

Кроме состязаний для молодежи прошел и чемпионат экспертов, в котором также приняли участие представители нашего региона. По результатам работы финальных соревнований в Краснодаре четыре эксперта из Зауралья прошли сертификацию. Заместитель руководителя регионального координационного центра WorldSkills в Курганской области Людмила Матасова привезла благодарность от Генерального директора WorldSkills Russia за проведение регионального чемпионата Курганской области в 2017 году в адрес его организаторов.

Курган, Марианна Шведова

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