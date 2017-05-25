Молодые зауральцы стали призерами национального чемпионата профмастерства

Публикации за 25.05.17

Представители Курганской области получили награды Пятого национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который проходил на прошлой неделе в Краснодаре.

Честь Зауралья отстаивали три команды WorldSkills по компетенциям: «Обслуживание грузовой техники», «Электромонтаж», «Облицовка плиткой». Команда JuniorSkills представляла на чемпионате две компетенции: «Мобильная робототехника» и «Сетевое и системное администрирование».

Как отмечают в пресс-службе главы региона, чемпионат оказался самым масштабным и зрелищным в истории движения WorldSkills Russia: территория – 45 тысяч квадратных метров, 1300 конкурсантов по компетенциям WorldSkills и около 500 юниоров со всей России.

По итогам состязаний зауральцы Василина Слинкина и Максим Важенин заняли второе место в компетенции «Мобильная робототехника». Еще одну награду в копилку региона принес студент Курганского государственного колледжа Дмитрий Костин, он стал третьим в компетенции «Электромонтаж».

Кроме состязаний для молодежи прошел и чемпионат экспертов, в котором также приняли участие представители нашего региона. По результатам работы финальных соревнований в Краснодаре четыре эксперта из Зауралья прошли сертификацию. Заместитель руководителя регионального координационного центра WorldSkills в Курганской области Людмила Матасова привезла благодарность от Генерального директора WorldSkills Russia за проведение регионального чемпионата Курганской области в 2017 году в адрес его организаторов.

Курган, Марианна Шведова

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