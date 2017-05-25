Зауральские прокуроры заставили МФЦ погасить долги по госконтрактам

Публикации за 25.05.17

В Курганской области после прокурорского вмешательства погашена задолженность по исполненным государственным контрактам на сумму свыше 20 млн рублей. Нарушения были выявлены после проведенной надзорным ведомством проверкой.

Как было установлено, в 2016 году ГБУ Курганской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» заключал госконтракты, связанные с обеспечением своей деятельности. Просроченная задолженность по исполненным контрактам перед предпринимателями превышала 20 млн рублей.

В связи с имевшими место долгами, а также поступающими в органы прокуратуры обращениями от предпринимателей директор Многофункционального центра был заслушан на заседании межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере экономике прокуратуры области.

Кроме того, по результатам проверки, проведенной по обращению одной из фирм, не получившей деньги за работу, прокуратурой области в адрес директора ГБУ внесено представление, в котором потребовано устранить нарушения закона и привлечь виновных к ответственности. В итоге два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, а задолженность перед хозяйствующими субъектами погашена в полном объеме.

Вопросы погашения задолженности перед предпринимателями по исполненным государственным и муниципальным контрактам находятся на особом контроле прокуратуры Зауралья, подчеркивают в ведомстве.

Курган, Марианна Шведова

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