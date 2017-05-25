NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Курган

■■■■■■■■■

,

Публикации за 25.05.17

На дорогах Зауралья стало больше камер

На дорогах Зауралья стало больше камер

Треть ДТП в Курганской области совершаются из-за превышения водителями максимально разрешенной скорости движения. С наступлением тепла эта проблема становится все более актуальной. А потому с мая на дорогах Зауралья вновь начали работать передвижные комплексы автоматической фиксации нарушений скоростного режима.

Как рассказали корреспонденту NDNews в пресс-службе УМВД России по Курганской области, места их размещения выбраны на основании проведенного анализа аварийности.

В Кургане камеры установлены в трех точках. Это ул. К. Мяготина, 51, ул. Омская, №179 и 179б, а также 2-7 км шоссе Тюнина.

Кроме того, комплексы установлены на 70-77 км и 253 км трассы «Иртыш», на 13-14 км дороги «Курган – Куртамыш», на 13-14 км дороги «Курган – Тюмень», а также на 145-147 км дороги «Екатеринбург – Шадринск – Курган».

Источник добавляет, что в случае изменения оперативной обстановки на территории региона возможна их передислокация.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 25.05.17

Зауральские прокуроры заставили МФЦ погасить долги по госконтрактам. / Молодые зауральцы стали призерами национального чемпионата профмастерства. / В Курган едет Полпред и представитель администрации Президента.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter