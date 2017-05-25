На дорогах Зауралья стало больше камер

Публикации за 25.05.17

Треть ДТП в Курганской области совершаются из-за превышения водителями максимально разрешенной скорости движения. С наступлением тепла эта проблема становится все более актуальной. А потому с мая на дорогах Зауралья вновь начали работать передвижные комплексы автоматической фиксации нарушений скоростного режима.

Как рассказали корреспонденту NDNews в пресс-службе УМВД России по Курганской области, места их размещения выбраны на основании проведенного анализа аварийности.

В Кургане камеры установлены в трех точках. Это ул. К. Мяготина, 51, ул. Омская, №179 и 179б, а также 2-7 км шоссе Тюнина.

Кроме того, комплексы установлены на 70-77 км и 253 км трассы «Иртыш», на 13-14 км дороги «Курган – Куртамыш», на 13-14 км дороги «Курган – Тюмень», а также на 145-147 км дороги «Екатеринбург – Шадринск – Курган».

Источник добавляет, что в случае изменения оперативной обстановки на территории региона возможна их передислокация.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 25.05.17

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