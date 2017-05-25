Зауралец, изрешетивший соседа ножом, проведет за решеткой пять лет

Публикации за 25.05.17

В Зауралье вступил в законную силу приговор суда в отношении жителя Юргамышского района, напавшего с ножом на соседа по квартире. 59-летний Сергей Хоробров признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Как было доказано районным судом, в конце января 2017 года около 9 часов вечера, пьяный мужчина вместе со своим знакомым, у которого он временно проживал, находились на кухне. Во время застолья мужчины поругались, и постоялец, схватив нож, напал на хозяина квартиры. В общей сложности он нанес своей жертве не мене восьми ножевых ранений. К счастью, мужчина выжил.

Уголовное дело было рассмотрено в упрощенном порядке, так как подсудимый свою вину признал в полном объеме.

Ближайшие пять лет Хоробров проведет в исправительной колонии строгого режима.

Курган, Марианна Шведова

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