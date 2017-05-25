Замруководителя администрации Президента пожелал зауральцам успехов

Публикации за 25.05.17

В Кургане завершилась рабочая встреча заместителя руководителя администрации Президента РФ Магомедсалама Магомедова, полномочного представителя Президента в УФО Игоря Холманских и губернатора Зауралья Алексея Кокорина. Стороны обсудили работу региональных властей по реализации государственной национальной политики и социально-экономическое развитие области.

Как передает корреспондент NDNews, Магомедов остался доволен работой зауральских властей в плане сохранения добрососедских отношений с представителями всех национальностей, отметив, что Курганская область в этой сфере является одним из самых благополучных регионов округа.

«Область в позитивную сторону отличается в реализации Государственной национальной политики, и с удовлетворением можно сказать, что работа, которая проводится вами, командой, на местах, в муниципалитетах, дает результаты и в целом межнациональные, межконфессиональные отношения в области хорошие. И ваши опросы, и опросы, которые проводим мы, показывают, что люди в целом считают отношения доброжелательными. Надо настраиваться на дальнейшую совместную работу», – отметил Магомедсалам Магомедов.

Замруководителя администрации Президента РФ поделился и личными впечатлениями от визита в Зауралье. В пресс-службе региона отмечают, что ранее Магомедов в Курганской области не был.

«Я впервые в этом красивом, благодатном, гостеприимном крае. Хочу вам и в вашем лице всем жителям области пожелать дальнейших успехов, сохранить позитивные результаты в области национальных отношений, хочу пожелать успехов в экономическом развитии», – отметил гость региона.

Добавим, что сегодня в Кургане проходит семинар-совещание с участием глав субъектов, входящих в Уральский федеральный округ, а также полномочного представителя Президента РФ в УФО Игоря Холманских. Обсуждается сложившаяся практика и задачи органов исполнительной власти по реализации стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года.

Фото предоставлено пресс-службой губернатора Курганской области

Курган, Марианна Шведова

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