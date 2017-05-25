Прокуратура Зауралья: нацгвардия нарушает законы в сфере оборота оружия

Публикации за 25.05.17

Зауральские прокуроры сообщили о том, что в результате проведенных проверок выявили многочисленные нарушения законодательства в сфере оборота оружия в деятельности войск национальной гвардии. Об этом заявили сегодня в пресс-службе надзорного ведомства Курганской области.

В частности, отмечает источник, в деятельности отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Курганской области установлены факты ненадлежащего ведения учетных дел владельцев оружия, отсутствия контроля за оружием лиц, выехавших за пределы региона, за пределами сроков давности выносились постановления о привлечении к административной ответственности. Кроме того, в ходе проверок вскрыты случаи бездействия при решении вопроса о принудительной реализации оружия, изъятых у собственников по различным основаниям и более одного года хранящихся в отделах полиции.

По указанным фактам прокуратурой области в адрес начальника отдела Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Курганской области внесено представление

«По результатам его рассмотрения приняты конкретные меры по устранению нарушений закона, пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности», – говорится в сообщении.

Исполнение законодательства в сфере оборота оружия находится на контроле в прокуратуре области.

Курган, Марианна Шведова

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