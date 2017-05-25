Полпред оценил работу Курганской области по сохранению «дружбы народов»

Публикации за 25.05.17

В Уральском федеральном округе усилена информационно-разъяснительная работа среди молодежи и студенчества, направленная на стабилизацию межнациональных отношений, противодействие попыткам вербовки людей, недавно принявших ислам, в ряды международных террористических и экстремистских организаций. Об этом сегодня в ходе семинара-совещания в Кургане сообщил Полномочный представитель Президента Российской Федерации в УФО Игорь Холманских.

Он отметил, что большую работу в этом направлении проводят власти Зауралья.

«В этом отношении следует отметить Курганскую область. Здесь за минувший год проведен ряд резонансных мероприятий, среди которых круглый стол на тему «Народы Зауралья против экстремизма», информационная акция «Зауралье за мир!», цикл публичных лекций, библейские и коранические чтения. Грамотная информационная политика правоохранительных органов, региональных и муниципальных органов власти, взаимодействие с гражданскими институтами должна стать постоянной», – отметил Игорь Холманских.

В семинаре, посвященном практике субъектов округа в сфере реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года, приняли участие первые лица регионов УФО. Провел его заместитель руководителя администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов.

Он отметил, что Урал – это опора страны, где создавалась и создается промышленная и военная мощь России, поэтому руководству государства важно знать о качестве жизни граждан, в том числе и о состоянии межнациональных отношений.

«Последние годы мы фиксируем стабильную тенденцию к улучшению межнациональных отношений в стране. Увеличивается доля граждан, положительно оценивающих отношения между людьми разных национальностей. В этом году позитивную оценку дают 80% от общего числа опрошенных», – отметил он, добавив, что «в Уральском федеральном округе ситуация такая же стабильная, как и в стране».

Отдельно на совещании обсудили вопросы миграции. Как пояснил Магомедов, продвижение традиционных ценностей должно остаться приоритетным в работе органов власти.

«Необходимо активно взаимодействовать с молодежью и мигрантами. Это невозможно без сотрудничества с институтами гражданского общества, развития этнокультурной инфраструктуры, создания домов дружбы и центров национальной культуры. Государственная национальная политика должна развиваться системно и последовательно», – цитирует Магомедсалама Магомедова пресс-служба губернатора области.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 25.05.17

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