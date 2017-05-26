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Курган

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Публикации за 26.05.17

Курганские улицы будут убирать новые машины

Курганские улицы будут убирать новые машины

В Кургане презентовали новые коммунальные дорожные машины, которые будут поддерживать чистоту городских улиц. Автопомощники разработаны на местном заводе. Новинки показали главе муниципального образования Сергею Руденко и сити-менеджеру Андрею Потапову. Всего было презентовано две разных машины.

Первая из них – малогабаритная универсальная коммунальная машина. Благодаря небольшому размеру она сможет пройти в парках, скверах, на узких улицах. Летом ее можно использовать для очищения проезжей части, тротуаров от опавшей листвы и дорожного мусора, зимой – для уборки снега.

Вторая машина – это пылесос на новом шасси «ГАЗон NEXT». Она предназначена для обслуживания дорог общего пользования. Модель более компактна, чем привычные для горожан уборочные машины, а также достаточно экономична в производстве и эксплуатации, отмечают в муниципалитете.

Источник добавляет, что в этом году городом планируется приобрести 14 единиц различной дорожной техники, в том числе грейдеры, погрузчики и коммунальные машины.

Курган, Марианна Шведова

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