Зауральские байкеры и полицейские научат молодежь вежливости на дорогах

Публикации за 26.05.17

Этим летом сотрудники ГИБДД Кургана и городские байкеры проведут совместные мероприятия по пропаганде соблюдения ПДД и безопасному вождению мотоциклов среди молодежи. Такое решение было принято по итогам «круглого стола», прошедшего в ОГИБДД Кургана.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, с полицейскими встретились руководители мотоклубов «Free Riders», «Лесные рейдеры», «8 ветров» и «Двоечники».

Главной темой беседы стало поведение любителей двухколесного транспорта на дорогах. Начальник отдела Николай Горелов обратился к руководителям мотоклубов с просьбой быть взаимовежливыми на дороге и соблюдать ПДД. Вопрос поднят неслучайно: с наступлением тепла в области возросло число аварий с участием мотоциклов и мопедов.

Руководители клубов, в свою очередь, заверили, что в уставе каждой организации прописаны требования пропаганды безопасности дорожного движения и необходимость соблюдения ПДД. По их словам, этот пункт строго соблюдается участниками клубов. В то же время байкеры согласились, что «примерно» на дорогах себя ведут не все.

Добавим, что в настоящее время на территории региона проводится операция «Мотоцикл», во время которой особое внимание сотрудники ГИБДД уделяют водителям мототранспорта.

Курган, Марианна Шведова

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