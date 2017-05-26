В Кургане со школой попрощались 1604 ученика

Публикации за 26.05.17

Накануне, 25 мая, в Кургане для 1604 выпускников прозвенел «последний звонок». Кроме одиннадцатиклассников, в торжественных линейках приняли участие почти три тысячи школьников, окончивших девятый класс.

Все линейки в курганских школах прошли торжественно. «В мир» их отправляли не только педагоги, но и депутаты, представители городской власти, пришедшие поздравить ребят.

Охрану общественного порядка в этот день обеспечивали порядка 500 полицейских.

Отметим, что уже сегодня ребята сдали первые экзамены. Так, 26 и 27 мая ребята проходят ОГЭ для девятиклассников по иностранному языку. 29 мая состоится ЕГЭ по информатике и географии для учеников 11 классов. Обязательные экзамены – по русскому языку и математике стартуют на следующей неделе: 30 мая русский язык пишут выпускники 9-х классов, а 31 мая математику (базовый уровень) будут сдавать одиннадцатиклассники.

Как отмечают в пресс-службе муниципалитета, государственные экзамены продлятся до 1 июля текущего года.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 26.05.17

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