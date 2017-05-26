В Кургане хотят издать закон для «вечных» безработных / Чтобы начали трудиться

Публикации за 26.05.17

Участники комиссии по предотвращению возможных кризисных явлений в сфере экономики и финансов Кургана планируют выйти в региональный парламент с новой законодательной инициативой. Они предлагают издать закон, который будет побуждать людей устраиваться на работу, а не быть «вечными» безработными.

Об этом было сказано накануне в ходе очередного заседания комиссии, уточняют в пресс-службе муниципалитета.

В целом, сообщил директор городского центра занятости населения Павел Устюжанин, уровень безработицы в Кургане сегодня составляет 1,47% (общероссийский – 1,66%). При этом количество вакансий превышает число безработных граждан. Павел Устюжанин привел статистические данные: на 75 безработных в городе приходится 100 вакансий.

Кроме того, отметил Устюжанин, общий уровень безработицы в областном центре сократился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 26.05.17

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