500 жителей Кургана устроят на работу на лето

Публикации за 26.05.17

В 2017 году в Кургане временной занятостью планируют обеспечить 500 безработных граждан и тех, кто ищет работу до октября включительно. Об этом говорилось накануне на заседании городской антикризисной комиссии.

Как было отмечено, начиная с апреля, временной занятостью обеспечены 118 безработных граждан, ищущих работу. В основном они были задействованы в благоустройстве городских территорий, очищая их от мусора. В общей сложности силами участников общественных работ было убрано более 130 территорий общего пользования, собрано и вывезено свыше 100 тонн мусора.

«Участие в таких работах для безработных и ищущих работу граждан – это возможность поддержать свою семью материально, имея дополнительный источник пополнения семейного бюджета, уверенность в своих силах, одновременно подыскивая постоянную работу. Общественные работы являются социально значимым и перспективным направлением, которое полезно всем участникам процесса», – выразил свое мнение директор Департамента развития городского хозяйства Андрей Нелюбин.

Курган, Марианна Шведова

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