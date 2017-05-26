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Курган

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Публикации за 26.05.17

В Кургане установят памятную плиту кооператору зауральского маслоделия

В Кургане установят памятную плиту кооператору зауральского маслоделия

В ближайшие дни в Кургане планируют провести монтаж памятной плиты известному купцу, промышленнику, кооператору зауральского маслоделия Александру Балакшину. Об этом накануне сообщил директор МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Чудаков.

Как было отмечено, памятный знак появится в здании, расположенном на улице Куйбышева, 57, где раньше располагался Союз сибирских маслодельных артелей.

Сегодня в этом здании находятся магазин товаров для творчества, дизайн-студия по оформлению праздников и точка общепита – очередное кафе, которых здесь за последние три года сменилось несколько.

Отметим, что мероприятие по торжественному открытию памятной плиты пройдет в Кургане в преддверии Дня России.

Курган, Марианна Шведова

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