С начала сезона в Зауралье произошло 187 лесных пожаров

Публикации за 26.05.17

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин выступил с обращением к зауральцам, в котором просит жителей региона ответственно вести себя во время действия особого противопожарного режима. Просьба небезосновательна: всего с начала пожароопасного сезона в лесах Зауралья произошло 187 возгораний на общей площади 3,8 тысячи гектаров.

Кроме того, сообщают в пресс-службе главы региона, более 50 тысяч гектаров площади пройдено огнем на заброшенных сельскохозяйственных землях. Больше всего степных возгораний зафиксировано в Катайском, Петуховском, Далматовском, Альменевском и Сафакулевском районах.

«Каждый год весной и летом в регионе происходят природные пожары, причиной которых зачастую становится сжигание травы, мусора и прошлогодней листвы. Неосторожное обращение с огнем в сухую ветреную погоду приводит к большим бедам. К сожалению, история Зауралья знает такие примеры.

Высокая пожарная опасность в лесах, полях, степной зоне накладывает на каждого из нас серьезные обязательства. Чтобы не допустить возгорания, которое угрожает в том числе населенным пунктам, важно соблюдать меры пожарной безопасности, быть внимательными и осторожными с огнем. Защита леса от пожара – дело каждого!», – заявил Кокорин в своем обращении.

Напомним, особый противопожарный режим действует на территории области с 28 апреля и до особого распоряжения.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 26.05.17

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