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Курган

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Публикации за 26.05.17

В Кургане пройдет акция в поддержку детей-диабетиков / Маленьких гостей ждут сюрпризы

В Кургане пройдет акция в поддержку детей-диабетиков Маленьких гостей ждут сюрпризы

В воскресенье, 28 мая, в Детском парке Кургана пройдет мероприятие «Я выбираю жизнь!» в поддержку неизлечимо больных детей, страдающих инсулинзависимым сахарным диабетом. В ходе акции организаторы планируют собрать подписи под обращением в адрес Президента и Правительства РФ.

Как поясняет председатель Диабетического общества Курганской области Наталья Воробьева, сегодня складывается ситуация, когда детей, страдающих неизлечимым заболеванием, лишают государственной поддержки – статуса ребенок-инвалид. Потому организаторы считают важным обратить внимание Президента на эту проблему. В программе акции «Я выбираю жизнь!» запланированы выступление детей, шоу мыльных пузырей, игры с аниматорами и многое другое. Всех маленьких участников ждут сюрпризы.

Акция пройдет на эстрадной площадке Детского парка с 15 до 17 часов 28 мая.

Для справки: по данным Диабетического общества Курганской области, в настоящее время в регионе проживают 255 детей с таким заболеванием. Из них 25 лишены статуса ребенок-инвалид.

Курган, Марианна Шведова

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