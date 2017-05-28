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Курган

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Публикации за 28.05.17

В Зауралье стартовал праймериз&#8203; «Единой России» / Голосуют пограничники

В Зауралье стартовал праймериз​ «Единой России» Голосуют пограничники

Сегодня в 8 часов утра открылись участки для голосования в Щучанском избирательном округе. Здесь проходит предварительное голосование по выбору кандидата на довыборах в Курганскую областную думу. Как передает корреспондент NDNews, в Сафакулево первыми голосуют пограничники, которые отмечают свой профессиональный праздник.

За право быть кандидатом от партии борются четыре человека, но главными претендентами считаются экс-депутат Александра Сапожникова (у которого есть погашенная судимость) и ректора КГСХА Владимира Левитского. Последний, к слову, только что замечен у Дома культуры​ в Сафакулево, куда его пригласили местные пограничники.

Ранее, напомним, Левитского руководил Курганским пограничным институтом, поэтому вполне может рассчитывать на поддержку военных.

Сафакулевские пограничники с ходу обратились с просьбами: поддержать село, помочь молодежи, открыть памятник местным пограничникам. Агитировать не стал, но предложения записал все. И возложил цветы к памятнику воинам.

Известно, что в округе сегодня «гостит» и Александр Сапожников. На его стороне – «старая гвардия» (кандидат в кандидаты руководит областным пенсионным фондом). Приходящие на участки пенсионеры признаются, что поддерживают последнего.

Тем не менее, первый экзит-пул показал некоторое преимущество Левитского, которого поддерживают региональные власти и депутат ГД РФ.

Добавим, что для голосования сегодня открыты 20 участков в Альменевском, Щучанском и Сафакулевского районов. Закроются они в 20.00. Довыборы в областную думу пройдут в сентябре в Единый день голосования.

Курган, Марианна Шведова

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