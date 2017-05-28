На праймериз в Курганской области проголосовали около 1,5 тысяч человек

Публикации за 28.05.17

В Курганской области продолжается предварительное голосование по определению кандидата на довыборы в региональный парламент. По состоянию на 10 часов утра в Щучанском избирательном округе, в который входят Альменевский, Сафакулевский и Щучанский районы, проголосовали около 1,5 тысяч человек. Корреспондент NDNews, работающий в эти минуты в Альменево, передает, что на участки люди идут менее активно, чем в период основных выборов, но о проходящем праймериз знают. Многие опрошенные говорят, что голосовать собираются во второй половине дня. Как рассказал глава Альменевского района Дамир Сулейманов, люди идут на участки хорошо, событие вызывает интерес неравнодушных жителей. Всего на территории района открыты шесть участков для голосования. Он также прогнозирует, что основной поток избирателей пойдет около 16 часов. Сейчас здесь проголосовали около 600 человек. Если в Сафакулево, согласно данным экзит-пул, основная борьба разворачивалась между ректором КГСХА Владимиром Левитским и начальником ПФ РФ региона Александром Сапожниковым, то в Альменево чаще упоминаются фамилии Левитского и Светличного. Напомним, необходимость проведения довыборов в Курганскую областную думу вызвана тем, что предыдущий депутат, представляющий интересы избирателей десятого округа Владимир Степанов скоропостижно скончался в конце прошлого года.

Курган, Марианна Шведова

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