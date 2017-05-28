Отмечают по списку. На праймериз в Зауралье наблюдатели контролируют явку

Публикации за 28.05.17

В Курганской области продолжается предварительное голосование за кандидатуру для дальнейшего выдвижения на довыборах депутатов регионального парламента по избирательному округу №10 – Щучанский от партии «Единая Россия».

Сегодня наш корреспондент работает в округе. Сотрудник NDNews сообщает, что в Щучье сложилась интересная ситуация.

«Наблюдатели от Александра Сапожникова ведут список пришедших на участки избирателей – пенсионеров, членов общественных объединений. Списки у них на руках, если приходит знакомый – здороваются и отмечают напротив фамилии пришедшего. То есть отмечают по уже подготовленным спискам. Есть ощущение, что люди идут «по команде»», – сообщает корреспондент.

Добавим также, что явка по состоянию на 15 часов составляет 6,5%, проголосовали почти 2500 человек.

Настроения в районах разные. Так, в Альменевском, по данным экзит-пула, борьба идет между двумя кандидатами – Иваном Светличным и Владимиром Левитским. В Щучанском и Сафакулевском районе Левитский идет «ноздря в ноздрю» с Сапожниковым.

Темпы голосования несколько снизились, прогноз – до 3100 проголосовавших по округу.

На удивление неплохо голосуют в небольших муниципальных образованиях. Например, в селе Майка проголосовали более 120 человек. Здесь находится участок, в котором голосуют и жители Майки, и Каясана. Общая численность населения в селах превышает 1100 человек, таким образом, тут явка уже превысила 10%.

Курган, Марианна Шведова

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