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Курган

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Публикации за 28.05.17

На праймериз в Зауралье побеждает Владимир Левитский

На праймериз в Зауралье побеждает Владимир Левитский

В Щучанском избирательном округе завершилось предварительное голосование по определению кандидата от партии «Единая Россия»для последующего выдвижения на довыборы в Курганскую областную думу. Подсчет голосов уже идёт. Как передает наш корреспондент, который сегодня работает в округе, основная борьба развернулась между ректором КГСХА Владимиром Левитским и кандидатом-бизнесменом Иваном Светличным, хотя ранее прогнозировалась схватка с начальником пенсионного фонда по региону Александром Сапожниковым. Они стали самыми поддерживаемыми в Сафакулевском и Щучанском районах. Например, в селе Майка за Левитского проголосовали 123 человека, а за Сапожникова – 29. В то же время в Чумляке (тут мы обнаружили «секретный» избирательный участок, о чем будет отдельный репортаж) за Сапожникова проголосовали 65 человек, за Левитского – 33. А вот в селе Альменево поразительный перевес на стороне третьего кандидата Ивана Светличного: без малого 400 голосов​ против десятков у других кандидатов. По самому району – около 780 голосов. В Щучанском районе лидирует Левитский с 686 голосами. Далее Сапожников с 486 голосами. Светличный на третьем месте с 226 голосами. В Сафакулевском районе у Левитского 590 голосов, у Сапожникова – 168, у Светличного – 245 (второй результат). По всем данным, Левитский обошел конкурентов примерно на 50 голосов. Подсчёт продолжается, мы опубликуем свежие данные после их оглашения. Добавим, что завтра состоится политсовет партии, во время которого​ подведут итоги праймериз.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 28.05.17

Отмечают по списку. На праймериз в Зауралье наблюдатели контролируют явку. / На праймериз в Курганской области проголосовали около 1,5 тысяч человек. / В Зауралье стартовал праймериз​ «Единой России». Голосуют пограничники.

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