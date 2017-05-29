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Курган

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Публикации за 29.05.17

Праймериз в Зауралье. Итоги

Праймериз в Зауралье. Итоги

В Зауралье подведены итоги предварительного голосования по определению кандидатуры для последующего выдвижения на довыборы в Курганскую областную думу от партии «Единая Россия».

Как передает корреспондент NDNews, за ректора КГСХА Владимира Левитского отдано 1316 голосов, он стал победителем голосования. На втором месте с результатом в 1260 голосов Иван Светличный. На третьем – Александр Сапожников с 743 голосами. Пенсионер Валерий Дегтянников набрал 115 голосов.

Всего в праймериз приняли участие 3517 жителей округа, явка составила 9,2%. Недействительными признаны 74 бюллетеня.

Как отметил председатель оргкомитета по подготовке и проведению предварительного голосования в Щучанском избирательном округе Евгений Кафеев, в партии явкой довольны:

«Нужно понимать, что это не выборы депутата, а только определение кандидатуры для дальнейшего выдвижения. И то, что явка превысила 9% – хороший результат, на такой мы и ориентировались».

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 28.05.17

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