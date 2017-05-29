Зауральские муниципалитеты утвердили программы благоустройства

Публикации за 29.05.17

Все муниципальные образования Курганской области, принимающие участие в реализации региональной подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на 2017 год» утвердили программы по благоустройству. Все они прошли обязательное общественное обсуждение на сходах жителей, заседаниях муниципальных общественных комиссий, сообщают в пресс-службе главы Зауралья.

По данным источника, в 2017 году в регионе планируется благоустроить 130 дворовых и 40 общественных территорий. Например, в Альменево в рамках программы будет произведен апгрейд парка Победы, в Петухово – горсада, в Шадринске обустроят детские спортивно-игровые площадки и сквер Воинской славы, в Звериноголовском – торговую площадь. В Кургане планируется благоустроить 44 дворовые территории и шесть территорий общего пользования.

Сейчас участникам программы предстоит разработать и согласовать дизайн-проекты с собственниками помещений многоквартирных домов, и после муниципальной общественной комиссией и приступить к проведению конкурсных процедур по отбору подрядных организаций.

Напомним, что в 2017 году в Зауралье на приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», реализуемый при поддержке партии «Единая Россия», будет потрачено более 190 миллионов рублей. Из них – 173 млн рублей выделяется из федерального бюджета, 15 млн рублей – из областного, 1,8 млн рублей – из средств местных бюджетов.

Курган, Марианна Шведова

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